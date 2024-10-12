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Xbox начнет продажи игр напрямую на Android
С ноября этого года геймеры смогут приобретать и запускать игры на Android без посредников.

Microsoft объявила о планах разрешить владельцам Xbox в США играть и покупать игры напрямую через приложение Xbox на Android, начиная с ноября. Это изменение стало возможным благодаря недавнему решению суда, признавшему Google монополистом в сфере магазинов приложений для смартфонов.

Ранее на этой неделе судья в США постановил, что Google злоупотребляет своим положением на рынке, ограничивая доступ сторонних магазинов приложений к Google Play. Это решение открывает новые возможности для Microsoft и других разработчиков, позволяя им предлагать свои продукты напрямую пользователям Android.

"Решение суда открыть мобильный магазин Google в США предоставит пользователям больше выбора и гибкости", -  отметила президент Xbox Сара Бонд в социальных сетях.  "Наша миссия - сделать игры доступными для всех и на любых устройствах, поэтому мы рады сообщить, что с ноября игроки смогут играть и покупать игры Xbox напрямую через приложение Xbox на Android."

Это нововведение позволит геймерам покупать игры для Xbox непосредственно в приложении и сразу же запускать их через Xbox Cloud Gaming.  Больше не нужно будет заходить в Google Play Store, что упростит процесс покупки и запуска игр.

Данное решение Microsoft  можно рассматривать как важный шаг в борьбе за открытость и конкуренцию на рынке мобильных приложений.  Ожидается, что другие компании последуют примеру Microsoft, предлагая свои продукты и сервисы напрямую пользователям Android.

#microsoft #google #игры #android #xbox #конкуренция #мобильные приложения #судебное решение
Источник: eurogamer.net
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