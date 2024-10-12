С ноября этого года геймеры смогут приобретать и запускать игры на Android без посредников.

Microsoft объявила о планах разрешить владельцам Xbox в США играть и покупать игры напрямую через приложение Xbox на Android, начиная с ноября. Это изменение стало возможным благодаря недавнему решению суда, признавшему Google монополистом в сфере магазинов приложений для смартфонов.



Ранее на этой неделе судья в США постановил, что Google злоупотребляет своим положением на рынке, ограничивая доступ сторонних магазинов приложений к Google Play. Это решение открывает новые возможности для Microsoft и других разработчиков, позволяя им предлагать свои продукты напрямую пользователям Android.



"Решение суда открыть мобильный магазин Google в США предоставит пользователям больше выбора и гибкости", - отметила президент Xbox Сара Бонд в социальных сетях. "Наша миссия - сделать игры доступными для всех и на любых устройствах, поэтому мы рады сообщить, что с ноября игроки смогут играть и покупать игры Xbox напрямую через приложение Xbox на Android."



Это нововведение позволит геймерам покупать игры для Xbox непосредственно в приложении и сразу же запускать их через Xbox Cloud Gaming. Больше не нужно будет заходить в Google Play Store, что упростит процесс покупки и запуска игр.



Данное решение Microsoft можно рассматривать как важный шаг в борьбе за открытость и конкуренцию на рынке мобильных приложений. Ожидается, что другие компании последуют примеру Microsoft, предлагая свои продукты и сервисы напрямую пользователям Android.