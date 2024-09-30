Это достижение, описанное в научной статье в журнале Nature, открывает новые горизонты для развития электроники. Процессор, созданный на основе архитектуры RISC-V, не только сохраняет полную функциональность при сгибании, но и обладает встроенными возможностями машинного обучения.

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На демонстрационном видео Flex-RX без проблем работает, будучи обернутым вокруг ручки. Это стало возможным благодаря использованию технологии IZGO и тонкопленочных транзисторов, которые легли в основу FlexPCB (гибкая печатная плата) и FlexIC (гибкие интегральные схемы).

Толщина процессора Flex-RV составляет менее 80 мкм, включая печатную плату. Он потребляет менее 6 мВт мощности, демонстрируя при этом исключительную гибкость. Тестовые образцы содержат 12 600 логических вентилей и работают на средней тактовой частоте 52 кГц, достигая максимальной частоты 60 кГц.



Разработка гибких процессоров открывает путь для создания принципиально новых устройств и применений. Представьте себе электронику, которая может быть встроена в одежду, медицинские импланты или даже интегрирована в человеческое тело. Гибкость и малый размер процессоров Flex-RV делают их идеальными кандидатами для использования в носимой электронике, Интернете вещей и других областях, где важны компактность и адаптивность.



Пока что Flex-RV является экспериментальной разработкой, но ее потенциал огромен. В будущем гибкие процессоры могут стать таким же привычным явлением, как и гибкие экраны, которые уже сегодня никого не удивляют.