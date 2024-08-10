Инновационный аппарат способен достигать 20 Махов и преодолевать системы ПРО.

Гиперзвуковая ракета. Иллюстрация: darpa.mil

Китайские ученые объявили о разработке нового типа гиперзвукового глайдера, способного достигать любой точки на Земле. Инновационный аппарат, оснащенный собственным твердотопливным двигателем, использует уникальную траекторию полета, названную "волнообразным планированием".



Концепция полета, напоминающая отскакивание камня от воды, позволяет глайдеру поддерживать невероятно высокие скорости на протяжении длительного времени. По данным компьютерного моделирования, аппарат может достигать скорости до 20 Махов и удерживать скорость выше 17 Махов более получаса.



Ключевой особенностью разработки является наличие твердотопливного ракетного двигателя, который снижает нагрев корпуса глайдера. Это позволяет использовать более легкие материалы в конструкции, увеличивая эффективность аппарата.



Проект возглавляет конструктор Юн Эньми в Китайском центре аэродинамических исследований и разработок. Несмотря на значительный прогресс, ученые продолжают работу над улучшением маневренности глайдера для преодоления систем противоракетной обороны.



Новая разработка является частью продолжающихся усилий Китая в области гиперзвуковых технологий. Ранее страна уже представила комплексы Xingkong-2 и DF-17, а новый глайдер обещает превзойти их по скорости и маневренности.



Эта технология, восходящая к идеям австрийского ученого Ойгена Зенгера времен Второй мировой войны, может значительно изменить баланс сил в области стратегических вооружений, предоставив возможность быстрого глобального удара.