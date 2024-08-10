Искусственный интеллект генерирует музыку и тексты, раскрывая свои творческие возможности.

Пермская компания Промобот представила первый музыкальный клип, созданный их человекоподобным роботом Арди. Этот уникальный проект стал возможным благодаря внедрению в робота нейросети, способной генерировать музыку и тексты.



Песня под названием "Работа робота" была полностью сгенерирована искусственным интеллектом, включая как инструментальную, так и вокальную части. Разработчики пояснили, что нейросеть использовала обширную базу данных, состоящую из популярных музыкальных произведений и диалогов сервисных роботов с людьми по всему миру.



Клип, доступный на платформах ВКонтакте и YouTube, изображает робота-офисного работника, уставшего от повседневной рутины. Сюжет раскрывает его мечты о свободе и осознание собственного предназначения.



Сингл "Работа робота" теперь доступен на всех основных музыкальных стриминговых платформах, что позволяет широкой аудитории ознакомиться с творчеством искусственного интеллекта в музыкальной сфере.



Этот проект демонстрирует растущие возможности искусственного интеллекта в области творчества и открывает новые перспективы для роботов в сфере искусства и развлечений.