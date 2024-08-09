Xiaomi испытывает батареи от 5500 до 7500 мАч с зарядкой 100-120 Вт, сокращая время зарядки до минут.

Китайский технологический гигант Xiaomi активно работает над улучшением автономности своих смартфонов. По информации известного инсайдера Digital Chat Station, компания в настоящее время проводит тестирование шести вариантов аккумуляторов с емкостью от 5500 до 7500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 100-120 Вт.



Результаты тестов впечатляют: аккумулятор емкостью 5000 мАч с 120-ваттной зарядкой заполняется всего за 18 минут, а самая мощная батарея на 7500 мАч с 100-ваттной зарядкой - за 63 минуты.



Xiaomi не одинока в стремлении улучшить характеристики аккумуляторов. Другие производители, такие как OnePlus и Honor, также работают над высокоэнергетическими кремниево-углеродными батареями.



Эти разработки отражают растущую важность длительной автономной работы для современных смартфонов и стремление производителей удовлетворить потребности пользователей в более мощных и быстро заряжающихся устройствах.