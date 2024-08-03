Эргономика и симметрия для максимального комфорта и производительности геймеров.

CHERRY XTRFY анонсировала выпуск новой серии беспроводных игровых мышей: эргономичной M64 и симметричной M68. Эти модели предлагают улучшенное сцепление с поверхностью, контроль и высокую производительность. Обе мыши доступны в версиях Pro с частотой опроса 8000 Гц, что обеспечивает ультрабыструю передачу данных и минимальную задержку клика.



M64 разработана для геймеров, предпочитающих эргономичный дизайн, с улучшенной кривизной боковин и низкой передней частью для лучшего контроля. M68, в свою очередь, имеет симметричную форму и низкие кнопки, что повышает точность и удобство.



Обе модели доступны в черном и белом цветах по цене $99,99 за стандартную версию и $139,99 за Pro-версию.