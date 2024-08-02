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POCO запускает ультрабюджетные наушники Buds X1 с активным шумоподавлением
Наушники POCO Buds X1: 36 часов автономности, Bluetooth 5.3 и защита IP54 за 20 долларов.

POCO представила новые беспроводные наушники Buds X1, устанавливая новый стандарт в сегменте ультрабюджетных TWS. Несмотря на цену всего в 20 долларов, устройство оснащено впечатляющим набором характеристик.

Buds X1 могут похвастаться титановыми 12,4-мм драйверами, активным шумоподавлением до 40 дБ и защитой IP54. Автономность достигает 36 часов с зарядным кейсом, а быстрая 10-минутная зарядка обеспечивает 2 часа работы.

Наушники поддерживают Bluetooth 5.3 и кодеки SBC и AAC. Задержка сигнала составляет до 60 мс, что важно для игрового использования.

Продажи POCO Buds X1 стартуют 5 августа в Индии. Начальная цена заявлена от 1699 рупий (около 20 долларов США), хотя окончательные условия пока не уточняются.

#poco #беспроводные наушники #tws #аудиотехника #bluetooth 5.3 #ip54 #игровая гарнитура #buds x1 #активное шумоподавление
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Представлены Poco Buds X1 с 12,4-мм титановыми драйверами и двумя микрофонами
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