Настройте нижнюю панель по своим предпочтениям с помощью нового алгоритма от ВКонтакте.

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«ВКонтакте» объявила о полноценном запуске функции персонализации навигационного меню в мобильном приложении. Ранее доступная лишь некоторым пользователям в рамках бета-тестирования, теперь эта возможность становится доступной для всех.



Новая функция позволяет пользователям настраивать нижнюю панель меню в соответствии с их предпочтениями. Интересно, что пользователям не обязательно вручную расставлять разделы - специальный алгоритм может сделать это автоматически, учитывая активность и интересы пользователя.



Однако есть ограничение: нельзя скрыть все вкладки. Наиболее популярные разделы, такие как лента новостей, поиск с рекомендациями и VK Мессенджер, останутся обязательными.



По словам Евгения Васильева, директора по продукту ВКонтакте, это обновление призвано улучшить навигацию и сделать использование приложения более интуитивным. Компания планирует представить дополнительные обновления в ближайшем будущем, направленные на улучшение взаимодействия пользователей с интерфейсом и контентом.