Новая модель Nokia 2660 Flip переродится в стильном формате для юных поклонниц Барби.

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Компания HMD, владелец бренда Nokia, объявила о выпуске долгожданного "телефона для Барби" 28 августа 2024 года. Этот проект, реализуемый в партнерстве с Mattel, представляет собой складное устройство, вдохновленное классической моделью Nokia 2660 Flip.



Новый телефон, вероятно, сохранит ключевые характеристики своего прототипа, включая два экрана (2,8 и 1,77 дюйма) и базовую камеру. Ожидается, что устройство будет работать в сетях 4G и получит специальные игры, связанные с брендом Барби.



Этот релиз соответствует текущей стратегии HMD по выпуску кнопочных телефонов, ориентированных на "цифровую детоксикацию" и развивающиеся рынки. Телефон Барби может стать привлекательным вариантом для родителей, ищущих простое устройство связи для детей без доступа к соцсетям.



Полные технические характеристики и цена телефона Барби будут раскрыты ближе к дате выпуска.