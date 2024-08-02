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HMD и Mattel представляют "телефон для Барби" - возвращение классики Nokia
Новая модель Nokia 2660 Flip переродится в стильном формате для юных поклонниц Барби.

© HMD

Компания HMD, владелец бренда Nokia, объявила о выпуске долгожданного "телефона для Барби" 28 августа 2024 года. Этот проект, реализуемый в партнерстве с Mattel, представляет собой складное устройство, вдохновленное классической моделью Nokia 2660 Flip.

Новый телефон, вероятно, сохранит ключевые характеристики своего прототипа, включая два экрана (2,8 и 1,77 дюйма) и базовую камеру. Ожидается, что устройство будет работать в сетях 4G и получит специальные игры, связанные с брендом Барби.

Этот релиз соответствует текущей стратегии HMD по выпуску кнопочных телефонов, ориентированных на "цифровую детоксикацию" и развивающиеся рынки. Телефон Барби может стать привлекательным вариантом для родителей, ищущих простое устройство связи для детей без доступа к соцсетям.

Полные технические характеристики и цена телефона Барби будут раскрыты ближе к дате выпуска.

#nokia #hmd #раскладной смартфон
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