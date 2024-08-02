Инновационная ЛБВ улучшит интернет-доступ в отдаленных регионах России, включая Северный полюс.

© «Экспресс-РВ». Иллюстрация: Роскосмос

Холдинг "Росэлектроника", входящий в госкорпорацию "Ростех", разработал инновационную лампу бегущей волны (ЛБВ) для спутников "Экспресс-РВ". Эти спутники призваны обеспечить широкополосный доступ в интернет на всей территории России, включая отдаленные северные регионы и Северный полюс.



Новая ЛБВ, созданная НПП "Алмаз", отличается улучшенными характеристиками: вес менее 1,2 кг, компактные размеры и срок службы 150 тысяч часов. Устройство работает в С/Ku-диапазоне частот и способно значительно усиливать сигнал.



Особенность новой разработки - использование исключительно отечественных комплектующих и двуханодное управление, упрощающее настройку. Лампа успешно прошла испытания и будет представлена на форуме "Армия-2024".



Проект реализован при поддержке Минпромторга России и является важным шагом в развитии отечественных технологий спутниковой связи, особенно для труднодоступных регионов страны.