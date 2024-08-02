Решение CPSC может изменить подход Amazon к безопасности продукции на платформе.

Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) постановила, что Amazon должна отзывать опасные товары, продаваемые сторонними продавцами на ее платформе. Регулятор классифицировал компанию как "дистрибьютора", что налагает на нее юридическую ответственность за безопасность продукции.



Решение последовало за иском CPSC в 2021 году, когда на сайте Amazon были обнаружены небезопасные товары, включая легковоспламеняющиеся детские пижамы и неисправные датчики угарного газа. С 2018 по 2021 год было продано более 418 тысяч единиц таких товаров.



Amazon утверждает, что уже приняла меры по уведомлению клиентов и возврату средств, но регулятор счел их недостаточными. Компания планирует обжаловать решение, настаивая на своей роли как "стороннего поставщика логистических услуг".



CPSC требует от Amazon разработать план по информированию потребителей об опасных товарах и стимулированию их возврата или уничтожения. Это решение может существенно повлиять на бизнес-модель Amazon, учитывая, что более 60% продаж платформы обеспечивают сторонние продавцы.