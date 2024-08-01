Проект Treble от Google под вопросом: фрагментация Android-устройств остается значительной проблемой.

По данным Android Studio, за месяц до ожидаемого выпуска Android 15, текущая версия Android 14 занимает лишь пятое место по распространенности среди пользователей, охватывая только 13% устройств. Лидирует Android 13 с долей 20,9%, за ним следуют Android 11 (19%) и Android 12 (14,7%). Удивительно, но даже четырехлетний Android 10 опережает новейшую версию, установленный на 13,6% активных устройств.



Эта статистика вызывает вопросы об эффективности Project Treble - инициативы Google, направленной на упрощение процесса обновления ОС для производителей и уменьшение фрагментации Android-устройств. Несмотря на то, что данные могли немного измениться с 1 мая, маловероятно, что Android 14 сможет значительно улучшить свои позиции до выхода следующей версии.



Такая низкая адаптация текущей версии Android подчеркивает сохраняющуюся проблему фрагментации экосистемы, которую Google пытается решить уже несколько лет.