Руководитель Epic Games считает, что "Локатор" от Apple - это жуткая технология слежки.

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Тим Суини, руководитель игровой компании Epic Games, выступил с резкой критикой сервиса "Локатор" от Apple. В посте в социальной сети X он назвал эту функцию "очень жуткой технологией слежки".



Суини поделился личным опытом, когда с помощью "Локатора" обнаружил свой украденный несколько лет назад Macbook. Он выразил обеспокоенность тем, что такая возможность нарушает приватность людей, включая тех, кто мог приобрести подержанное устройство.



Несмотря на критику пользователей, подчеркивающих полезность функции для поиска утерянных устройств, Суини настаивал на праве людей на неприкосновенность частной жизни. Он предложил решать вопросы краж через "надлежащие правовые процедуры", а не путем самостоятельного отслеживания.



Дискуссия разворачивается на фоне сообщений о недоступности "Локатора" в некоторых странах, в частности, в Южной Корее, что вызывает дополнительные вопросы о работе сервиса в глобальном масштабе.