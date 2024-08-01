Сенсорный руль, дисплей на лобовом стекле и комфортные сиденья

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Создатели отечественного электромобиля «Атом» раскрыли детали интерьера своего транспортного средства. Главной особенностью салона стал минималистичный подход к оформлению приборной панели.



Большинство элементов управления сосредоточено на руле, включая сенсорный экран и кнопки для управления основными функциями автомобиля. Важная информация для водителя будет отображаться на дисплее дополненной реальности на лобовом стекле.



Салон доступен в двух цветовых решениях и отделан тканью и экокожей. Разработчики уделили особое внимание комфорту, оснастив кресла электроприводом и подогревом. Для пассажиров предусмотрены USB-C порты и беспроводная зарядка для смартфонов.



«Атом» также позаботился о безопасности, интегрировав крепления ремней в спинки кресел и предусмотрев систему ISOFIX для детских сидений.