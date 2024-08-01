Компания намерена объявить об увольнениях на этой неделе, чтобы восстановить позиции на рынке.

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Американский технологический гигант Intel планирует провести значительное сокращение штата сотрудников в ближайшее время. По данным источников Bloomberg, компания намерена объявить об увольнениях до конца текущей недели.



Это решение связано с необходимостью снизить расходы и направить средства на восстановление позиций Intel на рынке полупроводников. В последние годы компания столкнулась со снижением прибыли и потерей доли рынка из-за усиления конкуренции со стороны AMD и других производителей.



Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер стремится улучшить технологии компании и вернуть ей лидирующие позиции в отрасли. Для этого Intel инвестирует значительные средства в исследования и разработки, а также реализует план по строительству новых заводов.



Текущий штат Intel насчитывает около 110 тысяч человек. Компания уже проводила сокращения в прошлом году, уволив примерно 5% сотрудников. Аналитики ожидают, что выручка Intel во втором квартале 2024 года останется на уровне прошлого года, но прогнозируют рост продаж во втором полугодии.



Несмотря на сложную ситуацию, эксперты предполагают, что по итогам 2024 года Intel может показать первый годовой рост выручки с 2021 года.