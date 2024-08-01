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ZANTI
G.Skill представила стильные модули оперативной памяти Trident Z5 Royal Neo DDR5-6000
Новые модули с RGB-подсветкой и поддержкой AMD EXPO поступят в продажу в августе.

Компания G.Skill анонсировала новую линейку оперативной памяти Trident Z5 Royal Neo DDR5-6000. Эти модули отличаются низкими задержками и поддержкой профилей разгона AMD EXPO, что упрощает их использование с процессорами AMD Ryzen на платформе Socket AM5.

Новинки будут доступны в двухканальных комплектах объемом 32, 48, 64 и 96 ГБ. Все варианты работают на частоте 6000 МГц с таймингами CL28-36-36-96, обеспечивая высокую производительность.

Модули Trident Z5 Royal Neo выделяются стильным дизайном с золотыми или серебряными радиаторами и RGB-подсветкой в виде кристаллов. 

Производитель пока не раскрыл информацию о рабочем напряжении и ценах на новые комплекты памяти. Ожидается, что они поступят в продажу в августе этого года.

#ryzen #оперативная память #g.skill #rgb-подсветка #socket am5 #ddr5-6000 #компьютерное железо #amd expo #trident z5 royal neo
Источник: 3dnews.ru
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