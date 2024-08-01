Новые модули с RGB-подсветкой и поддержкой AMD EXPO поступят в продажу в августе.

Компания G.Skill анонсировала новую линейку оперативной памяти Trident Z5 Royal Neo DDR5-6000. Эти модули отличаются низкими задержками и поддержкой профилей разгона AMD EXPO, что упрощает их использование с процессорами AMD Ryzen на платформе Socket AM5.



Новинки будут доступны в двухканальных комплектах объемом 32, 48, 64 и 96 ГБ. Все варианты работают на частоте 6000 МГц с таймингами CL28-36-36-96, обеспечивая высокую производительность.



Модули Trident Z5 Royal Neo выделяются стильным дизайном с золотыми или серебряными радиаторами и RGB-подсветкой в виде кристаллов.



Производитель пока не раскрыл информацию о рабочем напряжении и ценах на новые комплекты памяти. Ожидается, что они поступят в продажу в августе этого года.