Конференция привлечет 1500+ специалистов и предложит гибридный формат участия.

26 сентября в Москве состоится конференция "Совершенно безопасно 2.0", посвященная актуальным вопросам внутренней информационной безопасности. Организатором выступает компания Staffcop при поддержке Контура и инновационного центра "Сколково".



Мероприятие будет доступно как в очном, так и в онлайн-формате. Ожидается участие более 1500 специалистов. Программа включает обсуждение последних трендов в расследовании инцидентов, защите данных и импортозамещении.



Генеральный директор "Атом безопасность" Иван Хаустов отметил важность события для обмена опытом в сфере информационной безопасности. Конференция ориентирована не только на ИБ-специалистов, но и на руководителей компаний.



Среди докладчиков заявлены эксперты из ведущих компаний отрасли, включая Staffcop, Контур, ГК "Солар" и другие. Участие в конференции бесплатное, регистрация открыта на официальном сайте мероприятия.