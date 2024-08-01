Платформа привлекла 82,5 млн россиян за неделю, несмотря на замедление работы и загрузки.

Согласно недавнему исследованию компании Mediascope, видеохостинг YouTube продемонстрировал неожиданный рост популярности в России, несмотря на проблемы с загрузкой контента и общее замедление работы сервиса.



За период с 22 по 28 июля 2024 года около 82,5 миллиона россиян старше четырех лет посетили платформу хотя бы один раз. Этот показатель на 2,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, отмечается небольшое увеличение среднесуточного охвата аудитории.



Эксперты в области инфлюенс-маркетинга считают, что лояльные пользователи продолжат следить за любимыми блогерами, используя VPN для обхода ограничений.



Однако некоторые специалисты, включая ИТ-эксперта Павла Мясоедова, прогнозируют возможный отток пользователей в будущем, если проблемы с быстрой загрузкой видео сохранятся.