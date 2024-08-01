Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ZANTI
YouTube набирает популярность в России вопреки техническим проблемам
Платформа привлекла 82,5 млн россиян за неделю, несмотря на замедление работы и загрузки.

Согласно недавнему исследованию компании Mediascope, видеохостинг YouTube продемонстрировал неожиданный рост популярности в России, несмотря на проблемы с загрузкой контента и общее замедление работы сервиса.

За период с 22 по 28 июля 2024 года около 82,5 миллиона россиян старше четырех лет посетили платформу хотя бы один раз. Этот показатель на 2,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, отмечается небольшое увеличение среднесуточного охвата аудитории.

Эксперты в области инфлюенс-маркетинга считают, что лояльные пользователи продолжат следить за любимыми блогерами, используя VPN для обхода ограничений.

Однако некоторые специалисты, включая ИТ-эксперта Павла Мясоедова, прогнозируют возможный отток пользователей в будущем, если проблемы с быстрой загрузкой видео сохранятся.

#россия #youtube #vpn #видеохостинг #технические проблемы #социальные медиа #видеохостинги
Источник: vm.ru
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский РЭБ перехватил БПЛА самолетного типа TEKEVER с новейшей видеокартой Nvidia Jetson TX2
19
Эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов: Смартфон Илона Маска не приживется в России
20
В России продолжается разработка "Искандер-1000" – ракетного комплекса с дальностью пуска до 1000 км
2
Новый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 демонстрирует цепной меч и многое другое
+
InfoBRICS: Сырский осознал, что F-16 не помогут Киеву и станут трофеями ВС РФ
+
Опубликованы изображения экрана блокировки One UI 7 с изменённым дизайном
2
Google обновила Android Auto до версии 12.5
3
NVIDIA представила Real-Time Neural Appearance Models - будущее игровой графики
13
США освободят некоторые компании из Японии, Нидерландов и Южной Кореи от соблюдения новых санкций
+
Глава NVIDIA представил концепцию «физического ИИ», для которого требуются три компьютерные системы
1
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
15
Российские войска вышли к дороге Угледар-Марьинка по которой шло снабжение ВСУ
+
Метро Минска получило первый суперсовременный поезд «Минск 2024» российского производства
1
NYT: Потеря Урожайного и Старомайорского стала ещё одним символическим ударом для Украины
+
Спутниковые снимки обнаружили ранее неизвестную китайскую подводную лодку
+
Найден простой способ обойти замедление YouTube в России при помощи небольшой утилиты
3
В России установлен рекорд по вместимости «Буханки» - в микроавтобусе УАЗ поместились 48 человек
2
Президент Финляндии: Украина стала сильнее для начала переговоров с Россией
12
ВС РФ получили робота "Варан", способного вести разведку, перемещать грузы или поддерживать штурмы
+
Ученые создали «робота-жука», способного собирать данные об окружающей среде
+

Популярные статьи

Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
16
Куда исчезли Х-95, «Острота» и «Гремлин» - новейшие гиперзвуковые ракеты РФ
4
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
16
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
25
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
46
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
8
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
18
Создаем кастомную прошивку OpenWRT в пару кликов при промощи ChatGPT
6
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
26
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
4

Сейчас обсуждают

plusultra
07:30
99% времени в инете это ютуб))) гайды, обзоры вот смотрел как правельно штукатурить газоблок... ютуб великолепный сервис... выкладываю видосики по любимой игрушке) куча общения и фитбека, Лучше бы баб...
YouTube набирает популярность в России вопреки техническим проблемам
plusultra
07:26
Когда государство начинает мешать жить и зарабатывать людям оно становится врагом... вопрос лишь времени... А народ в России найдет сотни способов найти нужную информацию
Роскомнадзор намерен ужесточить правила публикации научной информации о VPN-сервисах
plusultra
07:24
Какая стыдоба...
Роскомнадзор намерен ужесточить правила публикации научной информации о VPN-сервисах
Владимир Кукушкин
07:20
Проблематично...
Куда исчезли Х-95, «Острота» и «Гремлин» - новейшие гиперзвуковые ракеты РФ
plusultra
07:15
Ура
Куда исчезли Х-95, «Острота» и «Гремлин» - новейшие гиперзвуковые ракеты РФ
Апшеронский скакел
07:13
Будет как всегда, ибо интел - бракоделы
Intel Core Ultra 9 288V при 30 Вт оказался быстрее чем Ryzen AI 300 с аналогичным TDP
Сергей Анатолич
06:55
Надо там всю украинскую хунту разместить, пусть луну разваливают.
Ученые хотят разместить на Луне «резервную копию жизни»
Сергей Анатолич
06:54
Нет, ну хохлам 50 стран помогает и ничего. А тут одну не русскую у россиян заметили и обосрались?
Ракетная система, похожая на северокорейскую Bulsae-4, была замечена на Украине
si-cat
06:54
Сам придумал? 🤣🤣🤣 Больниц и станций скорой помощи в нашем понимании там вообще нет - есть госпитали (со своим штатом скорой помощи) разной величины, универсальности и принадлежности - частные, част...
Tesla Cybertruck нашёл в США применение в качестве машины скорой помощи
Анна Франскевич
06:51
> Мы живём в реалиях капитализма, как может более дешёвый продукт быть лучше? Так суть капитализма как раз впихнуть потребителю за дорого обмазанный маркетинговым дерьмом мусор, аля натягиванием всяк...
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем