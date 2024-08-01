Новая технология "АВРОИД Платформа" расширяет функционал устройств с ОС "Аврора".

Российская операционная система "Аврора" расширяет свои возможности для корпоративных клиентов. Теперь пользователи устройств с ОС "Аврора" смогут запускать популярные Android-приложения благодаря новой технологии "АВРОИД Платформа".



Эта инновация впервые стала доступна на планшете Fplus T1100 с предустановленной ОС "Аврора" пятого поколения. "АВРОИД Платформа" создает изолированную среду внутри системы, позволяя сотрудникам использовать привычные приложения для такси, навигации, покупок и развлечений, доступные через российский магазин RuStore.



Важной особенностью решения является разделение рабочего и личного пространств на одном устройстве, что обеспечивает безопасность корпоративных данных. В ближайшем будущем планируется расширить поддержку "АВРОИД Платформы" на другие устройства отечественных производителей.



Это нововведение позволит компаниям предоставить сотрудникам удобный инструмент для личного использования, сохраняя при этом высокий уровень защиты корпоративной информации.