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Робот-собака Neo - новый помощник DHS в борьбе с умными устройствами преступников
Neo отключает сети и IoT-гаджеты, помогая полиции в опасных операциях.

Министерство внутренней безопасности США (DHS) представило нового помощника для проведения полицейских операций - робота-собаку по имени Neo. Это модифицированная версия устройства Q-UGV от компании Ghost Robotics, оснащенная специальным оборудованием для проведения DoS-атак.

Основная задача Neo - обезвреживать потенциально опасные "умные" устройства в домах подозреваемых во время облав. С помощью встроенного компьютера и антенной системы робот может отключать домашние сети и устройства Интернета вещей, которые преступники могут использовать для организации ловушек или уничтожения улик.

По словам Бенджамина Хаффмана из DHS, Neo также способен вести видео- и аудиотрансляцию из опасных зон и обеспечивать связь между полицией и находящимися внутри людьми.

Внедрение подобных технологий стало ответом на инцидент 2021 года во Флориде, когда подозреваемый, используя IoT-камеру, открыл огонь по агентам ФБР во время рейда.

DHS также разрабатывает программу обучения полицейских по выявлению угроз от умных устройств и обнаружению скрытых IoT-гаджетов.

#безопасность #кибербезопасность #робопес #ghost robotics #neo
Источник: habr.com
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