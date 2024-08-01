Исключение составят данные о VPN для защищенного удаленного доступа. Обсуждение до 5 августа.

Роскомнадзор подготовил проект приказа, согласно которому научно-техническая информация о VPN-сервисах, используемых для обхода блокировок, может быть признана запрещенной в России. Исключение предлагается сделать только для данных о VPN, применяемых для защищенного удаленного доступа.



Проект опубликован 30 июля и находится на общественном обсуждении до 5 августа. Предполагается, что новые правила вступят в силу 1 марта 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2029 года.



Ведомство аргументирует необходимость изменений тем, что VPN-сервисы, обеспечивающие доступ к заблокированным ресурсам, подпадают под запрет распространения информации о способах обхода ограничений. При этом Роскомнадзор подчеркивает, что VPN, используемые для защиты конфиденциальных данных, например, государственными органами или коммерческими организациями, не попадут под ограничения.



Эта инициатива следует за недавно подписанным президентом законом, запрещающим распространение информации о методах обхода блокировок на сайтах. Однако, как отмечают законодатели, сам факт использования VPN не будет запрещен.