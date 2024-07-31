Новые SSD обеспечивают невероятную скорость и производительность, превосходя конкурентов.

Компания Micron анонсировала выпуск инновационных 276-слойных чипов флеш-памяти 3D TLC NAND девятого поколения (Micron G9 NAND), а также серию твердотельных накопителей Micron 2650 на их основе. Новые чипы разработаны в ответ на запросы клиентов и обладают впечатляющими характеристиками: 1-Тбит кристалл в компактном корпусе с пропускной способностью 3,6 Гбит/с и на 44% более высокой битовой плотностью по сравнению с предыдущими поколениями.



Micron утверждает, что G9 NAND превосходит конкурентов по ключевым показателям: до 99% выше пропускная способность записи, на 88% выше скорость чтения, до 73% выше плотность и на 28% меньше размер.



Новые SSD Micron 2650 будут доступны в форм-факторах M.2 с емкостью от 256 ГБ до 1 ТБ. Топовая модель на 1 ТБ обеспечивает скорость последовательного чтения до 7000 МБ/с и записи до 6000 МБ/с, а также производительность случайных операций до 1 млн IOPS.



По заявлению компании, накопители на базе новых чипов демонстрируют значительный прирост производительности в тестах, обеспечивая до 38% более высокие результаты в PCMark 10 и на 40% более быстрый доступ к данным.



Micron уже начала поставки новых SSD OEM-партнерам и проводит тестирование для потребительских продуктов под брендом Crucial.