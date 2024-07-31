Новый инструмент позволяет пользователям создавать и настраивать ботов.

Meta* представила новый инструмент AI Studio, позволяющий пользователям создавать собственных ИИ-помощников для использования в Instagram**, WhatsApp, Messenger и на других платформах. На данный момент функция доступна только в США.



Эти ИИ-персонажи могут взаимодействовать с подписчиками, отвечая на сообщения и комментарии от имени владельца аккаунта. Пользователи могут настроить своих ботов на основе существующего контента в Instagram, ограничить темы для обсуждения и добавить ссылки для распространения.



В основе технологии лежит новая языковая модель Meta Llama 3.1. Компания подчеркивает, что все ИИ-профили будут четко обозначены. Подобно GPT Store от OpenAI, Meta планирует разрешить использование персонализированных ботов, созданных через AI Studio.



Этот шаг направлен на увеличение вовлеченности пользователей в экосистему Meta и более широкое применение их ИИ-технологий.



*Meta признана экстремистской организацией на территории РФ

**Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией на территории РФ