Робот может переносить грузы, втрое превышающие его вес.

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Ученые из Университета Северной Каролины разработали уникального робота-трансформера, вдохновленного искусством оригами. Устройство состоит из 36 пластиковых кубов, соединенных шарнирами и управляемых всего тремя моторами.



Робот способен принимать более 1000 различных форм, включая мосты, тоннели и многоэтажные конструкции. Несмотря на отсутствие ног, он может передвигаться во всех направлениях за счет изменения своей структуры.



Примечательно, что трансформер способен переносить грузы, втрое превышающие его собственный вес. Исследователи планируют улучшить эту характеристику и рассматривают возможность создания робота, способного превращаться в автомобиль.



Эта разработка может найти применение в различных областях, где требуется адаптивность и многофункциональность роботизированных систем.