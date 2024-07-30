Новые AR-очки от Microsoft обещают революцию в потребительской электронике.

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Microsoft получила патенты на новое "носимое вычислительное устройство", которое, вероятно, представляет собой очки дополненной реальности (AR) для массового рынка. В отличие от HoloLens, эти AR-очки нацелены на обычных потребителей.



Согласно патентным заявкам, устройство будет оснащено:



- Инерциальным измерительным модулем (IMU) для точного отслеживания движений пользователя даже в сложных условиях

- ИИ-системой для обработки данных и определения положения объектов вокруг пользователя

- Усовершенствованной камерой с подсветкой и массивом линз для создания высококачественных изображений



Новая технология позволит очкам работать без GPS или визуальных данных, что повысит их надежность при плохом освещении или в загроможденных помещениях.



Патенты были поданы Microsoft в 2022-2023 годах и недавно опубликованы USPTO. Компания также зарегистрировала патенты в Европе, что может указывать на серьезность намерений по выпуску этого продукта.