Вредоносное ПО маскировалось под популярные приложения и было загружено 32 000 раз

Эксперты "Лаборатории Касперского" выявили новую версию шпионского Android-трояна Mandrake, который распространялся через Google Play с 2022 по 2024 год. Вредоносное ПО маскировалось под пять различных приложений, включая криптовалютный трекер, игры и файлообменник. Суммарно эти приложения были загружены не менее 32 000 раз пользователями по всему миру.



Mandrake обладает широкими возможностями для кражи данных, включая запись экрана и удаленное управление устройством. Новая версия трояна использует продвинутые методы обфускации кода, чтобы обойти системы безопасности Google Play.



Специалисты рекомендуют пользователям внимательно изучать отзывы перед установкой приложений и использовать надежные антивирусные решения на мобильных устройствах.



В настоящее время все зараженные приложения удалены из магазина Google Play.