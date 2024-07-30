Новый SSD SC750 удобен для использования с ноутбуками, смартфонами и планшетами без кабелей.

ADATA представила новый внешний твердотельный накопитель SC750, отличающийся компактным размером и удобством использования. Устройство оснащено выдвижным разъемом Type-C, позволяющим подключать его напрямую к ноутбукам, смартфонам и планшетам без использования дополнительных кабелей.



SC750 унаследовал дизайн от модели SE880, но имеет значительно меньшие габариты, сравнимые с обычной флешкой. Накопитель совместим с последними iPhone 15, Android-смартфонами с портом Type-C, а также игровой консолью Steam Deck.



Новинка будет доступна в трех вариантах: 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ (последняя версия ожидается в третьем квартале текущего года). На все модели предоставляется трехлетняя ограниченная гарантия.



Компактный размер и отсутствие необходимости в кабеле делают SC750 удобным для повседневного использования и хранения резервных копий данных, в том числе игр на Steam Deck.