Более 98% членов поддержали забастовку за лучшие условия труда и защиту от ИИ.

Профсоюз SAG-AFTRA готов объявить забастовку актеров озвучивания видеоигр. Исполнительный директор Дункан Крэбтри-Айрлэнд получил полномочия начать забастовку в рамках Соглашения об интерактивных медиа, которое охватывает крупнейших разработчиков игр.



Профсоюз требует улучшения условий труда, включая защиту от злоупотреблений ИИ, повышение безопасности на рабочем месте и увеличение зарплат с учетом инфляции. Более 98% членов поддержали возможность забастовки.



В случае начала акции все члены SAG-AFTRA прекратят работу по данному соглашению. Последняя крупная забастовка в индустрии произошла в 2017 году, завершившись компромиссом по вопросам бонусов и прозрачности проектов.



Текущие переговоры направлены на адаптацию соглашения к новым вызовам, особенно связанным с развитием искусственного интеллекта в игровой индустрии.