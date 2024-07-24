Количество QR-транзакций выросло в 3,5 раза, а денежный оборот увеличился втрое.

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В первом полугодии 2024 года наблюдается значительный рост использования QR-кодов для оплаты покупок среди клиентов МТС-банка. Согласно исследованию, количество таких транзакций увеличилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а денежный оборот вырос втрое.



Средний чек при оплате QR-кодом снизился на 13%, составив 1950 рублей. При этом число пользователей сервиса выросло на 66%, а частота платежей - на 30%. Доля QR-платежей достигла 8,1% от общего числа карточных транзакций, что существенно выше показателя 2023 года (2,7%).



Онлайн-оплата стала ключевым фактором роста популярности QR-платежей, составив 23% от их общего числа. Банк отмечает, что продавцы активно продвигают этот способ оплаты из-за более низких комиссий по сравнению с эквайрингом.



Наиболее часто клиенты МТС-банка использовали QR-коды в сетях "Магнит", "Пятерочка", "Столото", "Красное&Белое" и на маркетплейсе Ozon. Это отличается от топ-5 2023 года, когда в лидерах был Wildberries.



Исследование демонстрирует растущую популярность QR-платежей в России, отражая изменения в потребительском поведении и предпочтениях покупателей.