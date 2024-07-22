Ожидается обновление камеры до 48 Мп и новый безрамочный экран.

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Согласно недавнему сообщению MacRumors, следующее поколение бюджетного смартфона Apple iPhone SE может получить значительное обновление дизайна. Китайский инсайдер Fixed Focus Digital утверждает, что задняя панель устройства будет аналогична ожидаемому iPhone 16.



Эта информация противоречит предыдущим слухам о том, что новый SE будет использовать корпус iPhone 14. Изменение может быть связано с предполагаемым обновлением камеры до 48 Мп или даже внедрением двойной камеры.



Ожидается, что iPhone SE 4 будет оснащен 6,1-дюймовым безрамочным дисплеем, Face ID, процессором A18 и портом USB-C. Предполагаемая цена составит около $500.



Хотя традиционно модели SE выпускаются в марте, инсайдер упоминает возможные "планы поставки на конец сентября 2024 года". Однако большинство источников по-прежнему указывают на весну 2025 года как наиболее вероятную дату выпуска.