Новая утилита на USB восстанавливает работу ПК после сбоев.

Microsoft разработала новую утилиту для оперативного решения проблем на компьютерах, пострадавших от недавнего сбоя в системе CrowdStrike. Инструмент, работающий с USB-накопителей, позволяет системным администраторам быстро диагностировать и устранять неполадки.



Утилита функционирует в среде Windows PE, что обеспечивает прямой доступ к данным на неисправном компьютере. Она автоматически находит и удаляет проблемные файлы, восстанавливая работоспособность системы. При наличии шифрования BitLocker программа запрашивает соответствующий ключ перед началом работы.



Ранее для решения проблемы предлагались такие методы, как многократная перезагрузка или ручное удаление драйвера в безопасном режиме. Несмотря на то, что CrowdStrike выпустила обновление для устранения последствий сбоя, не все устройства смогли его получить, что делает новый инструмент Microsoft особенно актуальным.