Raptor Lake Refresh дебютирует с уникальной архитектурой.

Intel без лишнего шума выпустила новую серию настольных процессоров Raptor Lake Refresh. Особенность этой линейки - отсутствие энергоэффективных ядер, что отличает ее от стандартных чипов 14-го поколения.



Флагманом стал Core i9-14901KE с 8 производительными ядрами, 16 потоками и максимальной частотой 5,8 ГГц. Линейка включает 11 моделей с различными конфигурациями ядер, частот и теплопакетов.



Среди других заметных моделей - Core i7-14701E с 8 ядрами и частотой до 5,4 ГГц, а также ряд 6-ядерных процессоров с различными характеристиками.



Intel пока не раскрыла информацию о ценах и доступности новых CPU. Несмотря на заявление о выпуске, процессоры еще не появились в розничной продаже, что может указывать на их ориентацию на специфические сегменты рынка, а не на массового потребителя.