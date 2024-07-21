Новинка обещает обойти Intel по цене и качеству.

По информации из неофициальных источников, процессоры AMD Ryzen 9000 серии могут поступить в продажу уже 31 июля этого года. Предполагаемые цены на новые модели значительно ниже, чем у предшественников серии 7000.



Согласно утечке, флагманский Ryzen 9 9950X будет стоить $499, что на $200 меньше стартовой цены Ryzen 9 7950X. Аналогичное снижение цен ожидается и для других моделей линейки:



- Ryzen 9 9900X: $399;

- Ryzen 7 9700X: $299;

- Ryzen 5 9600X: $229.



Если эта информация подтвердится, новые процессоры AMD могут составить серьезную конкуренцию Intel Raptor Lake и Raptor Lake Refresh, особенно учитывая недавние проблемы со стабильностью у процессоров Intel.

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Однако стоит отметить, что цены могут быть скорректированы до официального запуска. Поэтому к данной информации следует относиться с осторожностью до официального анонса AMD.