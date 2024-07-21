Обнаружены проблемы с качеством и гигиеной. Samsung предлагает замену или возврат средств.

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Продажи новых беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds 3 Pro приостановлены во всем мире из-за многочисленных жалоб пользователей на качество. В Южной Корее покупатели сообщили о слабом шумоподавлении, разнице в громкости между правым и левым наушником, а также проблемах с зарядным кейсом.



Ситуация усугубилась обнаружением волос в некоторых упаковках, что вынудило Samsung предложить покупателям замену или полный возврат средств. В настоящий момент Amazon США удалил Galaxy Buds 3 Pro из списка доступных товаров, а другие страны отложили продажи на неопределённый срок.