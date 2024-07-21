Встречайте новый киберпанковый экшен с уникальной боевой системой и захватывающим сюжетом.

© Sukeban Games

Создатели VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action, студия Sukeban Games, анонсировали свою новую игру. .45 Parabellum Bloodhound - это ролевой боевик в киберпанковом сеттинге, где игроки возьмут на себя роль Рейлы Микадзути, наемной убийцы, пытающейся начать новую жизнь.



В игре будет представлена боевая система Active Time Action, позволяющая останавливать время для планирования атак и уклонений. Sukeban Games обещают динамичные сражения, где позиционирование и комбинации навыков будут ключом к победе.



Дата выхода .45 Parabellum Bloodhound пока неизвестна, но подтверждено, что игра выйдет на PC. Страница игры уже доступна в Steam.