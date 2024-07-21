Искусственный интеллект улучшит трансляции и сделает их более интерактивными для зрителей.

NBCUniversal и Google заключили партнерство для улучшения трансляции Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ключевым элементом сотрудничества станет использование искусственного интеллекта Gemini от Google.



Зрителям будут доступны 3D-модели олимпийских объектов, созданные с помощью Google Maps. Среди них - Версальский дворец, стадион "Ролан Гаррос" и Центр водных видов спорта.



Комментаторы смогут использовать функции ИИ Google Search для быстрого получения информации по олимпийской тематике. Это позволит оперативно отвечать на вопросы и предоставлять актуальные данные во время трансляций.



Данное сотрудничество направлено на создание более интерактивного и информативного опыта для зрителей Олимпийских игр 2024 года.