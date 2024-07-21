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NBCUniversal и Google объединяют усилия для трансляции Олимпиады 2024
Искусственный интеллект улучшит трансляции и сделает их более интерактивными для зрителей.

NBCUniversal и Google заключили партнерство для улучшения трансляции Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ключевым элементом сотрудничества станет использование искусственного интеллекта Gemini от Google.

Зрителям будут доступны 3D-модели олимпийских объектов, созданные с помощью Google Maps. Среди них - Версальский дворец, стадион "Ролан Гаррос" и Центр водных видов спорта.

Комментаторы смогут использовать функции ИИ Google Search для быстрого получения информации по олимпийской тематике. Это позволит оперативно отвечать на вопросы и предоставлять актуальные данные во время трансляций.

Данное сотрудничество направлено на создание более интерактивного и информативного опыта для зрителей Олимпийских игр 2024 года.

#google #исскуственный интеллект #париж #олимпиада-2024 #трансляции
Источник: itinfo.media
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Nvidia&Intel Hater
05:14
шешун без лехи другим занимается
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
fynjy_2005
05:07
а на что смотреть, когда ты покупаешь дорогую вимдюху ка кна графон?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Мимо
05:06
До школы ещё не дорос, болезный?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
fynjy_2005
05:06
это технологии, которые картинку в гавнище превращают, на хера оно надо? чтоб циферками подрочиться?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Мимо
05:05
А знаешь, почему не видишь? Потому, что в глазки долбишься.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Мимо
05:04
Так у тебя писюн в миллиметрах? Соответственно, бабы не дают, так ты под хвост балуешься?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
fynjy_2005
05:02
да это ты ебнутый лошара..купил карту х2 от 7900хтх и ищешь обоссаные оправдания ее покупки...но правда в том что нет такого прироста в нормальных настройках, чтоб оправдать такую ценовую разницу
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Мимо
05:02
Пистец ты даун.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
fynjy_2005
05:01
ТЫ ебанутое обоссаное зеленое чмо, не умеещее в спор. Для дибилов сказано, что сравнение без апскейлеров..потому как не всем это дерьмо нужно...но тебе обоссаные технологии для мылшьца нужны
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Мимо
05:00
Он хотел не как ,а что. Чтобы ты свой вафельник завалил. Наглухо.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
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