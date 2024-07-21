Теперь владельцы Android и iOS устройств могут пополнять баланс в Steam.

Клиенты Сбербанка теперь могут пополнять свой баланс в цифровом магазине Steam прямо через мобильное приложение банка. Новая услуга доступна как на Android, так и на iOS устройствах.



Для использования функции достаточно найти соответствующий раздел в меню "Платежи" или воспользоваться поиском. Примечательно, что услуга работает и для пользователей с американскими аккаунтами Steam.



Преимуществом нового сервиса является относительно низкая комиссия - 8,31%, что выгоднее многих альтернативных способов пополнения. Например, другие популярные сервисы взимают от 10% до 16%.



Несмотря на то, что сам Сбербанк пока официально не объявил о запуске функции, пользователи уже обнаружили и оценили новую возможность.