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ZANTI
Новая услуга от Сбербанка: пополнение Steam через мобильное приложение
Теперь владельцы Android и iOS устройств могут пополнять баланс в Steam.

Клиенты Сбербанка теперь могут пополнять свой баланс в цифровом магазине Steam прямо через мобильное приложение банка. Новая услуга доступна как на Android, так и на iOS устройствах.

Для использования функции достаточно найти соответствующий раздел в меню "Платежи" или воспользоваться поиском. Примечательно, что услуга работает и для пользователей с американскими аккаунтами Steam.

Преимуществом нового сервиса является относительно низкая комиссия - 8,31%, что выгоднее многих альтернативных способов пополнения. Например, другие популярные сервисы взимают от 10% до 16%.

Несмотря на то, что сам Сбербанк пока официально не объявил о запуске функции, пользователи уже обнаружили и оценили новую возможность.

#финансы #android #steam #ios #гейминг #сбербанк #платежи #мобильное приложение
Источник: m.ura.news
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