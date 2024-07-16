Редкий экспонат с зелеными костями станет главным украшением музея этой осенью.

В Музее естественной истории Лос-Анджелеса готовится к выставке уникальный экспонат - скелет нового вида динозавра с необычным, зеленым цветом костей. Названный "Гнатали", этот травоядный ящер жил около 150 миллионов лет назад.



Зеленый цвет костей обусловлен присутствием минерала целадонита, образовавшегося в результате вулканической активности 50-80 миллионов лет назад. Это редкое явление, так как вулканические условия обычно разрушают ископаемые останки.



Скелет длиной почти 24 метра был обнаружен в 2007 году в штате Юта. Ученые относят его к семейству зауроподов, куда входят такие известные виды как бронтозавр и брахиозавр.



Открытие вызвало интерес в научном сообществе. Исследователи отмечают важность находки для изучения разнообразия и анатомии древних рептилий.



Музей планирует выставить "Гнатали" этой осенью в новом центре для посетителей, где он станет самым большим экспонатом динозавра. Ожидается, что необычный зеленый гигант привлечет внимание публики к палеонтологии и истории нашей планеты.