Graphcore станет дочерней компанией SoftBank, сохранив бренд и штаб-квартиру в Бристоле.

Японская корпорация SoftBank Group Corp объявила о приобретении британского разработчика микросхем Graphcore. Сумма сделки не разглашается, но по оценкам Financial Times, она составила около 600 миллионов долларов.



Ключевые моменты сделки:



- Graphcore станет дочерней компанией SoftBank, сохранив свой бренд и штаб-квартиру в Бристоле.

- Компания продолжит работу в офисах в Великобритании, Польше и Тайване.

- Генеральный директор Graphcore Найджел Тун назвал сделку "огромным признанием" команды компании.

- SoftBank рассматривает это приобретение как шаг к развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ).



Предыстория:



Graphcore, основанная в 2016 году, специализируется на производстве ускорителей ИИ. Несмотря на первоначальный успех и оценку в 2,8 миллиарда долларов, компания столкнулась с финансовыми трудностями. В 2022 году убытки Graphcore составили 204 миллиона долларов при выручке 2,7 миллиона долларов.



Сделка получила поддержку британского правительства, рассматривающего ее как "желанный конец неопределенности" для Graphcore и ее сотрудников.



Это приобретение укрепляет позиции SoftBank в сфере разработки микросхем, дополняя ее контрольный пакет акций в компании Arm.