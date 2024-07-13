Новая модель ИИ от OpenAI стремится достичь человеческого уровня рассуждений.

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OpenAI, создатель ChatGPT, работает над новой моделью искусственного интеллекта под названием "Strawberry". Цель проекта - приблизить инструменты ИИ к человеческому уровню интеллекта путем улучшения их способности к рассуждению.



По данным Reuters, Strawberry сможет самостоятельно исследовать интернет и проводить "глубокие исследования" для решения сложных реальных задач. Это может включать научные открытия и разработку новых приложений.



Представитель OpenAI пояснил, что компания стремится создать ИИ, который будет воспринимать и понимать мир более похоже на людей. Strawberry планирует достичь этого с помощью обширного анализа существующих моделей OpenAI.



Проект все еще находится в разработке, и дата его публичного выпуска пока не определена. Детали работы Strawberry хранятся в строгом секрете даже внутри OpenAI.



Strawberry развивает идеи проекта Q*, анонсированного в ноябре 2023 года. Эксперты называли Q* технологическим прорывом в создании более мощных моделей ИИ.



Недавно OpenAI также заключила партнерство с Национальной лабораторией Лос-Аламоса для исследований в области биологических наук с применением ИИ.