RB17: 1200 л.с., вес менее 900 кг, максимальная скорость свыше 350 км/ч.

Компания Red Bull Advanced Technologies представила свой новый гиперкар RB17 на Фестивале скорости в Гудвуде. Автомобиль разработан под руководством главного технического директора Адриана Ньюи, опираясь на 20-летний опыт инноваций в Формуле-1.

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RB17 оснащен двухместным монококовым шасси из углеволокна и атмосферным двигателем V10 мощностью более 1200 л.с. Вес автомобиля составляет менее 900 кг, что позволяет ему достигать скорости свыше 350 км/ч и показывать время прохождения кругов на уровне болидов Формулы-1.



Планируется выпустить всего 50 экземпляров RB17. Каждый автомобиль будет индивидуализирован под заказчика. Владельцы получат возможность участвовать в трековых мероприятиях на известных гоночных трассах мира.



Руководство Red Bull подчеркивает, что RB17 воплощает все ценности компании: мощь, скорость и красоту. Проект позволил продемонстрировать инженерные и технические возможности Red Bull Advanced Technologies.