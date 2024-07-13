Проблемы с двигателем вывели спутники Starlink на низкую орбиту, полеты Falcon 9 приостановлены.

Компания SpaceX столкнулась с первой за почти десятилетие неудачей при запуске ракеты. Инцидент произошел во время вывода на орбиту 20 интернет-спутников Starlink.



Ракета Falcon 9 стартовала из Калифорнии в четверг вечером. Вскоре после запуска возникли проблемы с двигателем верхней ступени из-за утечки жидкого кислорода. В результате спутники оказались на слишком низкой орбите - всего 135 км над Землей.



SpaceX пытается спасти ситуацию, используя бортовые ионные двигатели спутников, но шансы на успех невелики. Ожидается, что спутники войдут в атмосферу и сгорят.



Федеральное управление гражданской авиации США приостановило полеты ракет Falcon до выяснения причин инцидента. Неясно, как это повлияет на предстоящие пилотируемые миссии SpaceX, включая частный полет 31 июля и миссию NASA в августе.



Илон Маск, основатель SpaceX, отметил, что высокая частота полетов поможет быстрее выявить и устранить проблему. Последняя серьезная неудача компании произошла в 2015 году во время грузовой миссии к МКС.