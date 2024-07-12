Microsoft объявила о новой функции Copilot в приложении OneNote, которая позволит пользователям работать с рукописными заметками с помощью искусственного интеллекта. Эта функция, находящаяся сейчас на стадии бета-тестирования, даст возможность пользователям OneNote создавать рукописные заметки с помощью стилуса, а затем использовать ИИ для их анализа и обработки.
Основные возможности новой функции включают:
- Суммирование рукописных заметок
- Создание списков задач на основе заметок
- Преобразование рукописного текста в печатный
Функция будет доступна подписчикам Copilot для Microsoft 365 и пользователям Copilot Pro. Первые тесты показывают высокую точность распознавания даже сложного почерка и эффективную работу с заметками различного объема.
Для тестирования новой функции пользователям потребуется последняя версия OneNote для Windows (17628.20006 или выше) и соответствующая подписка на Copilot.
Эта разработка отражает тенденцию к интеграции искусственного интеллекта в офисные приложения для повышения продуктивности пользователей.