Copilot в OneNote анализирует рукописные заметки и преобразует их в полезные данные.

Microsoft объявила о новой функции Copilot в приложении OneNote, которая позволит пользователям работать с рукописными заметками с помощью искусственного интеллекта. Эта функция, находящаяся сейчас на стадии бета-тестирования, даст возможность пользователям OneNote создавать рукописные заметки с помощью стилуса, а затем использовать ИИ для их анализа и обработки.



Основные возможности новой функции включают:

- Суммирование рукописных заметок

- Создание списков задач на основе заметок

- Преобразование рукописного текста в печатный



Функция будет доступна подписчикам Copilot для Microsoft 365 и пользователям Copilot Pro. Первые тесты показывают высокую точность распознавания даже сложного почерка и эффективную работу с заметками различного объема.



Для тестирования новой функции пользователям потребуется последняя версия OneNote для Windows (17628.20006 или выше) и соответствующая подписка на Copilot.



Эта разработка отражает тенденцию к интеграции искусственного интеллекта в офисные приложения для повышения продуктивности пользователей.