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Японский Сенатор Начал Расследование Против Ubisoft из-за Assassin's Creed Shadows
Претензии: исторические неточности и "культурное воровство" в новой игре. Петиция набрала 80 000 подписей.

Сатоши Хамада, член верхней палаты японского парламента, начал расследование после жалоб японских игроков на "культурное воровство" в предстоящей игре Ubisoft Assassin's Creed Shadows.

Основные претензии включают:

1. Неточности в исторических деталях и архитектуре
2. Преувеличение роли исторического персонажа Ясукэ
3. Возможное искажение японской истории

Хамада обратился к общественности за мнениями через социальные сети. Многие японцы выразили обеспокоенность тем, что игра может распространять неверные представления об их истории и культуре.

Это не первый раз, когда игра вызывает споры. Ранее Ubisoft извинилась за несанкционированное использование флага исторической группы в трейлере. Петиция с призывом отменить игру собрала более 80 000 подписей.

Хамада пока не объявил о конкретных действиях, но продолжает собирать информацию и мнения общественности по этому вопросу.

#игры #ubisoft #япония #геймеры #assasins creed #петиция #сенаторы
Источник: boundingintocomics.com
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