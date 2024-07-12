Претензии: исторические неточности и "культурное воровство" в новой игре. Петиция набрала 80 000 подписей.

Сатоши Хамада, член верхней палаты японского парламента, начал расследование после жалоб японских игроков на "культурное воровство" в предстоящей игре Ubisoft Assassin's Creed Shadows.



Основные претензии включают:



1. Неточности в исторических деталях и архитектуре

2. Преувеличение роли исторического персонажа Ясукэ

3. Возможное искажение японской истории



Хамада обратился к общественности за мнениями через социальные сети. Многие японцы выразили обеспокоенность тем, что игра может распространять неверные представления об их истории и культуре.



Это не первый раз, когда игра вызывает споры. Ранее Ubisoft извинилась за несанкционированное использование флага исторической группы в трейлере. Петиция с призывом отменить игру собрала более 80 000 подписей.



Хамада пока не объявил о конкретных действиях, но продолжает собирать информацию и мнения общественности по этому вопросу.