Сатоши Хамада, член верхней палаты японского парламента, начал расследование после жалоб японских игроков на "культурное воровство" в предстоящей игре Ubisoft Assassin's Creed Shadows.
Основные претензии включают:
1. Неточности в исторических деталях и архитектуре
2. Преувеличение роли исторического персонажа Ясукэ
3. Возможное искажение японской истории
Хамада обратился к общественности за мнениями через социальные сети. Многие японцы выразили обеспокоенность тем, что игра может распространять неверные представления об их истории и культуре.
Это не первый раз, когда игра вызывает споры. Ранее Ubisoft извинилась за несанкционированное использование флага исторической группы в трейлере. Петиция с призывом отменить игру собрала более 80 000 подписей.
Хамада пока не объявил о конкретных действиях, но продолжает собирать информацию и мнения общественности по этому вопросу.