Китайский производитель Honor анонсировал выпуск нового складного смартфона Magic Vs3. Устройство позиционируется как более доступная альтернатива флагманской модели Magic V3.
Ключевые характеристики Magic Vs3:
- Процессор: Snapdragon 8 Gen 2
- Память: до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной
- Аккумулятор: 5000 мАч, поддержка быстрой зарядки 66 Вт (проводной) и 50 Вт (беспроводной)
- Внешний экран: 6,43" AMOLED, 2376x1060 пикселей, яркость до 2500 нит
- Внутренний экран: 7,8" LTPO AMOLED, 2344x2156 пикселей, 120 Гц, яркость до 1600 нит
- Основная камера: 50 МП (основная) + 40 МП (сверхширокоугольная) + 8 МП (перископ с 5x оптическим зумом)
- Фронтальная камера: двойная, 16 МП + 8 МП
Смартфон работает под управлением MagicOS 8.0 и будет доступен в трех цветовых вариантах. Продажи в Китае начнутся 19 июля по цене от 6999 юаней (около $970) за базовую версию.