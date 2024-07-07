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Fallout London: Масштабный мод на финишной прямой
Лондонский апокалипсис близко: команда энтузиастов готовит грандиозное дополнение к Fallout 4

Команда разработчиков мода Fallout London для игры Fallout 4 сообщила о приближении релиза. Этот масштабный проект, представляющий собой полную конверсию оригинальной игры, находится на финальной стадии тестирования.

Ключевые факты:

- GOG, партнер проекта, проводит финальное тестирование нескольких сборок мода.
- Разработчики создали собственный установщик и средство понижения версии игры.
- Выход мода неоднократно откладывался из-за обновлений Fallout 4 и выхода Starfield.

Особенности Fallout London:

- Игровая зона сравнима по размеру с базовой игрой и дополнением Far Harbor.
- Включает 53 основных и множество побочных квестов.
- Добавляет 7 новых компаньонов, 5 из которых полностью озвучены.
- Содержит более 90 000 строк озвучки.

Для установки мода потребуется оригинальная игра Fallout 4 со всеми дополнениями. Точная дата выхода пока не объявлена, но разработчики уверяют, что "конец уже виден".

#новости #fallout 4 #rpg #fallout #релиз #дата выхода #геймплей #модификация #мод #fallout london
Источник: wccftech.com
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