Лондонский апокалипсис близко: команда энтузиастов готовит грандиозное дополнение к Fallout 4

Команда разработчиков мода Fallout London для игры Fallout 4 сообщила о приближении релиза. Этот масштабный проект, представляющий собой полную конверсию оригинальной игры, находится на финальной стадии тестирования.



Ключевые факты:



- GOG, партнер проекта, проводит финальное тестирование нескольких сборок мода.

- Разработчики создали собственный установщик и средство понижения версии игры.

- Выход мода неоднократно откладывался из-за обновлений Fallout 4 и выхода Starfield.



Особенности Fallout London:



- Игровая зона сравнима по размеру с базовой игрой и дополнением Far Harbor.

- Включает 53 основных и множество побочных квестов.

- Добавляет 7 новых компаньонов, 5 из которых полностью озвучены.

- Содержит более 90 000 строк озвучки.



Для установки мода потребуется оригинальная игра Fallout 4 со всеми дополнениями. Точная дата выхода пока не объявлена, но разработчики уверяют, что "конец уже виден".