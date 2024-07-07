Компания Google планирует увеличить количество поисковых запросов через собственные приложения на устройствах iPhone. Это связано с возможным окончанием соглашения с Apple о статусе Google как поисковой системы по умолчанию в браузере Safari.
По данным The Information, Google намерен достичь 50% поисковых запросов через свои приложения к 2030 году. В настоящее время этот показатель составляет около 30%.
Причины такого шага:
1. Иск Министерства юстиции США против Google за монополию в сфере поиска и рекламы.
2. Стремление снизить выплаты Apple, которые в прошлом году составили около 20 миллиардов долларов.
Для достижения этой цели Google:
- Проводит рекламные кампании своих поисковых приложений
- Нанял нового сотрудника Робби Стейна для привлечения пользователей iPhone
Однако предыдущие попытки увеличить загрузки Chrome на устройства Apple не принесли значительных результатов.
Эта стратегия также связана с недавними сообщениями о трудностях Google в достижении целей по сокращению выбросов из-за развития ИИ в поиске и контенте.