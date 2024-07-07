Ученые нашли родственников какао-дерева, что может помочь в борьбе с последствиями изменения климата.

Международная группа исследователей открыла три новых вида растений, близкородственных дереву какао. Открытие может помочь в создании более устойчивых к климатическим изменениям сортов какао.

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Новые виды были найдены в тропических лесах Южной Америки. Они относятся к тому же роду Theobroma, что и какао-дерево, из плодов которого производят шоколад.

Доктор Джеймс Ричардсон из Университетского колледжа Корка отметил важность этого открытия для изучения биоразнообразия Земли. По его словам, многие виды еще предстоит обнаружить и описать.

Ученые считают, что новые виды могут помочь в селекции какао-деревьев, устойчивых к засухе и болезням. Это особенно актуально в свете недавнего роста цен на какао из-за засухи в Западной Африке.

Исследование опубликовано в журнале Kew Bulletin. Работа проводилась совместно учеными из Ирландии, Бразилии и США.