Геймеры в недоумении: Champions Tactics обещает революцию в RPG с помощью блокчейн-технологий. А эксперты отмечают, что новый проект Ubisoft может вызвать дальнейшее недовольство среди фанатов, которые скептически относятся к использованию технологий блокчейн и NFT в играх.

© Champions Tactics / НouTube

Компания Ubisoft объявила о новом партнерстве с Double Jump.Tokyo, направленном на внедрение технологий Web3 в игровую индустрию. Это решение вызвало неоднозначную реакцию среди фанатов.



Ключевые моменты:



1. Ubisoft и Double Jump.Tokyo будут сотрудничать над проектом Champions Tactics: Grimoria Chronicles.

реклама

2. Игра представляет собой RPG с PVP-элементами, где чемпионы разблокируются с помощью NFT.

3. В прошлом году было выпущено 9999 бесплатных NFT Warlords на блокчейне Ethereum.

4. С 18 июля игроки смогут получить трех бесплатных чемпионов на блокчейне Oasys Layer 2 HOME Verse.

5. Для участия в игре требуется отряд из трех чемпионов.



Несмотря на то, что интерес к NFT в игровой индустрии в целом снизился, Ubisoft продолжает развивать это направление. Компания уже подвергалась критике за внедрение микротранзакций в одиночную игру Assassin's Creed Shadows.



Эксперты отмечают, что новый проект Ubisoft может вызвать дальнейшее недовольство среди фанатов, которые скептически относятся к использованию технологий блокчейн и NFT в играх.