Выпускница Университета Лафборо Миа Паттерсон Кокс разработала портативный очиститель воздуха "Aerate" для защиты пассажиров метро от вредных частиц. Устройство фильтрует воздух и создает вокруг лица пользователя пузырь чистого воздуха.

© Loughborough University

Миа Паттерсон Кокс, недавняя выпускница Университета Лафборо, создала портативный очиститель воздуха "Aerate" для пассажиров метро. Устройство фильтрует вредные частицы, формируя вокруг лица пользователя пузырь чистого воздуха.



Aerate оснащен двумя вентиляторами и фильтрами, способными улавливать частицы размером до 2,5 микрометров. Очищенный воздух выпускается со скоростью 5500 оборотов в минуту. Устройство сопровождается приложением, отслеживающим качество воздуха и напоминающим о замене фильтров.



Разработка призвана решить проблему загрязнения воздуха в метро, вызванного главным образом мелкими частицами от истирания колес, рельсов и тормозов. Эти частицы могут представлять опасность для здоровья пассажиров.



Миа надеется, что ее изобретение улучшит качество поездок и здоровье пассажиров метро. Прототип Aerate был недавно представлен на выставке Школы дизайна и креативных искусств.