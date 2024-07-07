Миа Паттерсон Кокс, недавняя выпускница Университета Лафборо, создала портативный очиститель воздуха "Aerate" для пассажиров метро. Устройство фильтрует вредные частицы, формируя вокруг лица пользователя пузырь чистого воздуха.
Aerate оснащен двумя вентиляторами и фильтрами, способными улавливать частицы размером до 2,5 микрометров. Очищенный воздух выпускается со скоростью 5500 оборотов в минуту. Устройство сопровождается приложением, отслеживающим качество воздуха и напоминающим о замене фильтров.
Разработка призвана решить проблему загрязнения воздуха в метро, вызванного главным образом мелкими частицами от истирания колес, рельсов и тормозов. Эти частицы могут представлять опасность для здоровья пассажиров.
Миа надеется, что ее изобретение улучшит качество поездок и здоровье пассажиров метро. Прототип Aerate был недавно представлен на выставке Школы дизайна и креативных искусств.